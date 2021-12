Agrigento, rubate autovetture in centro città

Due furti di auto, nel giro di poche ore, nel centro di Agrigento: una Fiat Cinquecento in via Acrone, e una Fiat Panda, in discesa Mirate. Le denunce sono state raccolte, dai carabinieri della Stazione di Agrigento. Non è escluso che ad entrare in azione possa essere stata la stessa “mano” criminale.

A denunciare, ieri mattina, la scomparsa della Fiat Cinquecento, di proprietà della figlia ventottenne, è stata un’agrigentina di 58 anni. La macchina era stata lasciata posteggiata in via Acrone. Stessa sorte anche per una Fiat Panda che era parcheggiata in Discesa Mirate. A denunciarne il furto, in questo caso, è stato il proprietario trentasettenne. I carabinieri hanno subito avviato le indagini.

I militari dell’Arma hanno già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nelle zone dove sono stati messi a segno i furti.