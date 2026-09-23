Il tribunale di Agrigento ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti di Antonello Seminerio, ex direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a un anno di reclusione. Il processo era nato dal decesso di un paziente di 83 anni, Carmelo Cimino, morto il 22 ottobre del 2015 al presidio ospedaliero di contrada Consolida, a causa di un batterio contratto durante il ricovero.

All’ex direttore sanitario Seminerio, difeso dall’avvocato Arnaldo Faro, veniva contesta la mancata attivazione del comitato operativo.

L’anziano si presentò al pronto soccorso insieme al figlio, il 2 settembre del 2015, per alcune gravi patologie pregresse. Cimino venne trasferito in Medicina e, con il passare dei giorni, le sue condizioni si aggravarono. Gli era stata fatta una Tac al torace che evidenziò un’infezione da germi in corso. Il 22 ottobre l’uomo morì e i familiari decisero di presentare denuncia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp