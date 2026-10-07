7 ottobre, Civiltà ricorda la strage di Hamas: «Pace e sicurezza per israeliani e palestinesi

Nel giorno del terzo anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele, il presidente del Consiglio comunale interviene all’incontro con Laura Canali: «Promuovere conoscenza, favorire il confronto libero, educare alla complessità»

AGRIGENTO – Nel giorno del terzo anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele, Giovanni Civiltà richiama esplicitamente la tragedia del 7 ottobre 2023 e, nello stesso tempo, guarda alla crisi umanitaria e alla necessità di una prospettiva di pace per israeliani e palestinesi.

Il presidente del Consiglio comunale è intervenuto all’incontro con Laura Canali, cartografa di Limes, dedicato alla complessità del conflitto israelo-palestinese e ai nuovi equilibri geopolitici internazionali. Civiltà ha sottolineato la necessità di affrontare una questione così complessa senza fermarsi agli slogan o alle contrapposizioni. «Un libro che non racconta il conflitto israelo-palestinese con gli slogan o con il tifo da stadio a cui purtroppo siamo abituati», ha detto, ma attraverso una lettura capace di mettere in relazione territorio, storia e potere.

Dalla Palestina all’Ucraina, le crisi che ridisegnano gli equilibri

Nel suo intervento, Civiltà ha allargato lo sguardo agli altri principali teatri di crisi. La guerra in Ucraina, la questione palestinese e le tensioni nel Medio Oriente allargato sono, secondo il presidente del Consiglio comunale, parte di uno stesso scenario internazionale in trasformazione. «Questi tre teatri – Palestina, Medio Oriente allargato, Est Europa – apparentemente distanti, sono in realtà collegati», ha affermato. Conflitti che producono conseguenze non soltanto militari e politiche, ma anche economiche ed energetiche, con effetti che arrivano fino all’Europa.

Sul Medio Oriente Civiltà ha ripreso una delle chiavi di lettura proposte da Canali: «In Medio Oriente nulla è come sembra. È una regione stratificata». Gerusalemme, Gaza, la Cisgiordania, i confini e le risorse sono parte di una storia nella quale si intrecciano identità, memoria, interessi strategici e conflitti irrisolti.

Civiltà: «La cultura è uno strumento di pace»

Il presidente del Consiglio comunale ha quindi richiamato il ruolo di Agrigento e la sua vocazione storica di città del Mediterraneo.

«Dalla Valle dei Templi abbiamo imparato che la cultura non è mai neutrale, ma è uno strumento di pace», ha affermato. Ed è qui che Civiltà ha richiamato esplicitamente la ricorrenza del 7 ottobre: «In un momento storico segnato dalla tragedia del 7 ottobre 2023 e da una crisi umanitaria che ci interroga ogni giorno, il nostro compito come istituzioni è proprio questo: promuovere conoscenza, favorire il confronto libero, educare alla complessità».

«Ogni metro di terra contesa è carico di storia»

Nel finale del suo intervento, Civiltà ha posto l’accento sul peso della storia nei territori contesi.

«Ogni metro di terra contesa è carico di storia, di memoria, di dolore», ha detto, richiamando quindi la necessità di non perdere di vista una prospettiva di pace.«Non ci può essere futuro senza il riconoscimento reciproco del diritto di due popoli a vivere in pace e sicurezza». L’auspicio conclusivo è stato quello di un confronto «alto, sereno e rispettoso». Un messaggio che lega la vocazione culturale di Agrigento alla necessità di comprendere la complessità dei conflitti e, proprio nel giorno dell’anniversario del 7 ottobre, tiene insieme il ricordo di quella tragedia e la prospettiva di pace per israeliani e palestinesi. Leggi anche: Sodano: “Agrigento non è indifferente, si schiera al fianco del popolo palestinese”

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