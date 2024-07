Un incendio ha divorato 120 balle di fieno e numerosi alberi in un terreno di contrada “Buccheri”, nelle campagne di Canicattì, appartenente ad una azienda agricola. L’attività commerciale è di proprietà di un settantenne imprenditore canicattinese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

E’ successo ieri notte. Al momento sono in corso indagini al fine di accertare la natura del rogo. Cosa abbia innescato l’incendio non è chiaro. Potrebbe trattarsi di un attentato incendiario, ma in mancanza di certezze, non è escluso che le fiamme possano essere partite dalle sterpaglie per poi propagarsi. Il tempestivo intervento degli uomini antincendio ha fatto sì che il rogo non causasse altri danni.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.