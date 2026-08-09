E’ Cristiano Giamporcaro, regista di 29 anni, di Caltanissetta, il giovane sub che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato, nelle acque del mare di Punta Sottile, a Lampedusa, mentre stava facendo pesca subacquea. Il giovane è stato travolto da un gommone. Il corpo è stato recuperato da un’unità della Guardia costiera, con il supporto di un’imbarcazione privata specializzata.

La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio nautico. La salma del ragazzo, dopo il riconoscimento fatto dai genitori che sono giunti sull’isola stamani, è già in viaggio verso Porto Empedocle. Su disposizione del pubblico ministero, nei prossimi giorni, verrà sottoposta ad autopsia.

Il 29enne era figlio di Marina Castiglione, già assessore comunale a Caltanissetta e professoressa ordinaria di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Palermo, e di Ruben Giamporcaro. Cristiano aveva raggiunto Lampedusa insieme alla fidanzata per trascorrere alcuni giorni di vacanza sull’isola. La notizia della sua morte ha profondamente colpito l’intera comunità di Caltanissetta dove la famiglia è molto conosciuta.

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