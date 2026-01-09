Ancora una truffa in provincia di Agrigento sempre ai danni di persone anziane. L’ultima vittima in ordine di tempo una pensionata 76enne di Realmonte. La donna ha ricevuto una telefonata da un falso carabiniere, il quale, le ha fatto credere che il marito rischiava gravi conseguenze perché coinvolto in una rapina. Per evitare l’arresto avrebbe dovuto consegnare soldi e gioielli.

L’anziana, raggiunta a casa da un finto avvocato, ha consegnato nelle mani del truffatore l’oro di famiglia. Un bottino di oltre 20 mila euro. La pensionata, poco più tardi, ha capito di essere stata raggirata e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della Stazione cittadina. Appare scontato che sia stata già verificata l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona dove abita la settantaseienne.

