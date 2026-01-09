Quattro persone sono state denunciate in stato di libertà per il reato di rissa dai carabinieri della Stazione di Licata, con il supporto della sezione Operativa della Compagnia cittadina. Mentre un uomo di 49 anni del posto, sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, è stato arrestato, fuori dai casi di flagranza, perché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi connessi al provvedimento.

L’attività trae origine dagli accertamenti svolti in relazione a una rissa verificatasi durante i festeggiamenti di Capodanno, nei pressi di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande situato in Corso Vittorio Emanuele, alla quale l’arrestato avrebbe preso parte insieme ad altri tre maggiorenni del luogo ed ulteriori soggetti in corso di identificazione.

Nel corso dell’episodio è rimasta coinvolta anche una donna, pregiudicata del posto, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Al termine delle attività, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

