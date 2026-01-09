Non dava più sue notizie e non rispondeva al citofono e nella serata di ieri è stato necessario l’intervento dei soccorritori. Un pensionato di Canicattì è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione in via Lepanto. Dopo la segnalazione al 112 da parte di alcuni vicini sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. I sanitari hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso, legato con molta probabilità ad un arresto cardio circolatorio.

