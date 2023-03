Anziana spintonata fatta cadere a terra e scippata della borsa

Con un gesto fulmineo ha strattonato un’anziana e dopo averla fatta cadere a terra, le ha strappato la borsa con all’interno poco meno di cento euro, i documenti e gli effetti personali. Ad agire un malvivente solitario a volto scoperto. E’ avvenuto in via Torino, a Canicattì. La vittima, una pensionata di 86 anni, è finita al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”, dove è stata medicata. I medici le hanno diagnosticato traumi giudicati guaribili con una prognosi di cinque giorni. I carabinieri hanno avviato le indagini per provare a risalire al delinquente.