Scontro tra auto e motoape, tre feriti: uno è grave

E’ di tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 6.30 del mattino in via Gela a Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’Audi ed una motoape. Le condizioni di uno dei feriti sono state giudicate gravi e sul posto è atterrato un elicottero del 118. Il ferito è stato trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Gli altri due sono stati trasportati, con le autoambulanze, al pronto soccorso del “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Carabinieri e polizia hanno eseguito i rilievi.