Mandorlo in Fiore, i divieti per l’ultima giornata di festa

Nell’ultima giornata del Mandorlo in fiore, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè con propria ordinanza ha firmato un provvedimento per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e di quanti si apprestano ad arrivare da ogni parte della Sicilia e da fuori Regione. Per domenica 12 marzo, a partire dalle 9 e fino alle 19, ci sarà il divieto assoluto di portare al seguito in tutto il territorio comunale, a piedi o a bordo di veicoli, bevande in contenitori di vetro e lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica. Fra i divieti pure quello di portare al seguito oggetti a punta, aste per selfie, oggetti contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray urticanti.