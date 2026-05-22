Sono ore di apprensione a Sciacca per la scomparsa di Concetta Truglio, pensionata ottantenne della quale non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. La donna si sarebbe allontanata dalla propria abitazione in contrada Bellante-Foggia senza portare con sé il telefono cellulare né i documenti.

A lanciare l’allarme è stato il figlio dell’anziana che ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine facendo scattare le ricerche. Le perlustrazioni proseguiranno nelle zone limitrofe all’abitazione e nelle aree circostanti, nel tentativo di rintracciare l’ottantenne.

Forze dell’ordine e volontari della Protezione civile stanno battendo l’intera area periferica, mentre i droni sorvolano la zona per ampliare il raggio delle verifiche. Al momento, della donna nessuna traccia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp