Anziana scippata della borsa in pieno giorno da malvivente solitario

Una pensionata ottantaquattrenne è stata avvicinata da un malvivente solitario, che dopo averla strattonata, l’ha scippata della borsa. L’anziana, per fortuna, non ha riportato traumi. Teatro dell’episodio una strada del centro abitato di Palma di Montechiaro. Tutto quanto si è verificato in pieno giorno.

Il delinquente l’ha sorpresa alle spalle senza preoccuparsi di coprirsi il volto, e dopo averla spintonata, con una mossa fulminea le ha “strappato” la borsa dalle mani. Arraffato l’accessorio si è dileguato a piedi, allontanandosi velocemente. All’interno c’erano 200 euro, documenti, la chiavi di casa, ed altri effetti personali.

Scattato l’allarme sul posto accorsi i carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato le ricerche del malvivente.