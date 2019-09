Era ricercato per riciclaggio, arrestato dalla polizia

I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro hanno rintracciato e arrestato Domenico Bonello, 45 anni, palmese. Sul suo capo pendeva un mandato di cattura internazionale, emesso dall’Autorità giudiziaria della Germania, per l’ipotesi di reato di riciclaggio. I fatti contestati si sarebbero verificati in Germania, e in Romania.

Ultimate le procedure di identificazione, è stato ristretto nel carcere di contrada “Petrusa”, a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento.

La magistratura tedesca ha avanzato richiesta di estradizione. L’avvocato Santo Lucia, nominato difensore di Bonello, ha presentato ricorso in appello contro l’estradizione. L’udienza si terrà nei prossimi giorni. Il palmese, nel frattempo, ieri mattina è comparso davanti al Gip del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano. Ha risposto alle domande del giudice, respingendo le accuse.