Teneva cocaina in casa, arrestato quarantenne

Teneva la cocaina nella camera da letto della sua abitazione. Un nascondiglio che non è sfuggito ai carabinieri, i quali hanno recuperato un discreto quantitativo di polvere bianca, e ammanettato il presunto pusher. Si tratta di un quarantenne di Palma di Montechiaro, Giuseppe Lupo. L’uomo è stato ammanettato, con l’ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dai carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro.

Dopo le formalità di legge in caserma, su ordine della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato rinchiuso in carcere. L’uomo, è comparso per l’udienza di convalida dell’arresto, dinnanzi al Gip del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano. Lupo, difeso dall’avvocato Santo Lucia, si è avvalso della facoltà di non rispondere.



L’arresto dopo una perquisizione domiciliare, nel corso della quale, sono stati rinvenuti 32 grammi circa di cocaina, e materiale vario, necessario per il confezionamento delle dosi. Il tutto nascosto nella camera da letto.