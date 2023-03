Nascosti dentro il vaso sul balcone di casa: rubati gioielli e soldi

Qualcuno è riuscito a rubare 400 euro in contanti e oggetti in oro per circa 7 mila euro, che il proprietario, aveva nascosto all’interno di un vaso, collocato sul balcone di casa. Chi ha agito, probabilmente, era a conoscenza dove mettere le mani. E’ successo a Sciacca. A denunciare il furto, compiuto nella sua abitazione, ai carabinieri della Compagnia di Sciacca, è stato un agricoltore sessantaquattrenne.

I ladri sono entrati in azione nella giornata di venerdì, durante le ore della mattina, approfittando della temporanea assenza dell’uomo. I carabinieri hanno raccolto il racconto della vittima ed hanno avviato l’attività investigativa per provare a identificare l’autore o gli autori, della razzia.