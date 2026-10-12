Poteva trasformarsi nell’ennesimo episodio di microcriminalità ai danni di una persona indifesa, ma si è concluso con un bellissimo gesto di coraggio e solidarietà cittadina. È accaduto stamattina ad Agrigento, nel quartiere di Fontanelle, dove una pensionata è stata presa di mira e scippata in pieno giorno nelle immediate vicinanze della nota farmacia Bajo.

L’anziana donna stava camminando lungo la strada quando è stata avvicinata da un individuo solitario, arrivato a piedi. Agendo con fulminea rapidità, l’uomo le ha strappato la borsa dalle mani prima di darsi a una fuga precipitosa. Le urla disperate e spaventate della vittima hanno però immediatamente richiamato l’attenzione del farmacista. Il professionista, sentendo le grida provenire dall’esterno, è uscito di corsa dall’attività commerciale pensando inizialmente a un malore della donna.

Trovatosi di fronte alla scena del borseggiatore in fuga, non ci ha pensato due volte: ha iniziato a rincorrere il ladro. L’inseguimento si è concluso poche decine di metri dopo. Sentendosi braccato e ormai raggiunto dal farmacista, il malvivente ha capito di non avere più scampo. Per assicurarsi la fuga, l’individuo si è liberato della borsa, gettandola a terra, per poi far perdere le proprie tracce.

L’accessorio, fortunatamente integro e completo di tutto il suo contenuto, è stato prontamente recuperato e restituito alla legittima proprietaria. Poco più tardi, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e hanno avviato gli accertamenti, anche tramite l’eventuale visione delle telecamere della zona, per risalire all’identità del malvivente.

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