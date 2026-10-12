Kerkent, buona la prima in Serie D1: Pietraperzia battuta 6-1

Esordio convincente per la Kerkent nel campionato regionale di Serie D1 di tennis tavolo. La formazione agrigentina, guidata da Salvatore Restivo, ha superato il Pietraperzia 88 per 6-1, iniziando nel migliore dei modi la nuova stagione.

Protagonista della giornata Marco Mantisi, autore di una prestazione di alto livello: due vittorie nette per 3-0 nei singolari e un contributo importante anche nel doppio, giocato insieme a Michele Giangreco.

Buone indicazioni sono arrivate anche dallo stesso Giangreco e da Filippo Gallea, che hanno contribuito al successo della squadra agrigentina.

La prima giornata ha fatto registrare anche il debutto assoluto di Giovanni Bellavia, giovane promessa della Kerkent, che ha avuto l’opportunità di misurarsi nel campionato di D1 mostrando i progressi tecnici compiuti negli ultimi mesi.

Un 6-1 che rappresenta dunque un ottimo punto di partenza per la Kerkent, chiamata ad affrontare un campionato impegnativo ma iniziato con segnali decisamente incoraggianti.

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