Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati all’operazione “Viaggiare Sicuri”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, finalizzata ad incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite. Con l’ausilio delle unità cinofile antiesplosivo ed antidroga della Questura di Palermo, hanno effettuato i controlli equipaggiati di smartphone di ultimissima generazione, per verifiche più rapide sulle persone e sui documenti, e di metal detector, per gli accertamenti sui viaggiatori ed i loro bagagli. L’attività, a livello regionale, è stata coordinata dalla Sala Operativa Compartimentale della Polfer che ha dislocato le pattuglie nelle aree più sensibili dei diversi scali ferroviari siciliani e secondo le necessità operative del momento.

