Un incarico di prestigio per il Direttore provinciale di Confcommercio Agrigento

Antonio Giardina, Direttore provinciale di Confcommercio Agrigento, è stato eletto Presidente della Giunta Esecutiva del Patronato “50&Più – Enasco”, uno dei principali punti di riferimento a livello nazionale per la tutela dei diritti previdenziali e assistenziali di cittadini italiani e stranieri.

Il ruolo del Patronato

Il Patronato “50&Più – Enasco”, parte integrante del sistema confederale di Confcommercio – Imprese per l’Italia, vanta oltre cinquant’anni di attività e una reputazione consolidata per la qualità e l’affidabilità dei servizi offerti.

L’ente garantisce consulenza specializzata e assistenza personalizzata nella gestione delle pratiche previdenziali, assistenziali e fiscali, semplificando il rapporto tra cittadini e istituzioni e assicurando soluzioni rapide ed efficaci anche in contesti complessi.

La nuova Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, composta anche da Domenico Rotulo (Presidente di Comufficio/Confcommercio Agrigento) e Giuseppe Traina (Delegato provinciale FNAARC/Confcommercio Agrigento), ha espresso piena fiducia in Antonio Giardina.

Alla seduta era presente anche Claudio Iacono, Responsabile provinciale del Patronato, che ha sottolineato come questa nomina rappresenti un passaggio strategico per rafforzare ulteriormente l’efficacia e la capillarità dei servizi offerti.

Le parole di Giardina

“Assumere la presidenza della Giunta Esecutiva del Patronato ‘50&Più – Enasco’ è per me un onore e una responsabilità di grande rilievo – ha dichiarato Antonio Giardina –. Questo incarico mi sprona a lavorare con determinazione per consolidare e ampliare la qualità dell’assistenza garantita ai cittadini.

Grazie alla competenza e alla dedizione della squadra che mi affianca, sono certo che potremo potenziare ulteriormente i nostri servizi, offrendo risposte tempestive e personalizzate alle esigenze delle persone e delle famiglie.”

Un punto di riferimento per i cittadini

La nomina della nuova Giunta Esecutiva conferma il ruolo strategico del Patronato “50&Più – Enasco”: un ente che, da oltre mezzo secolo, rappresenta una garanzia per chi necessita di supporto previdenziale e sociale.

L’obiettivo è proseguire nel percorso di innovazione e crescita, rafforzando la missione di tutela, prossimità e affidabilità che ne ha fatto una delle realtà più autorevoli in Italia nel campo dell’assistenza ai cittadini.

