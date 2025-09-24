Agrigento – Sabato mattina, alle 10.30, nell’elegante cornice dell’ex collegio dei Filippini in via Atenea, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che segna la riapertura ufficiale del Circolo dei Nobili. Dopo decenni di chiusura, lo storico salotto aristocratico riapre con un nuovo progetto culturale: la nascita del Centro cultura contemporanea, destinato a diventare punto di riferimento per arte, riflessione e cittadinanza attiva ad Agrigento.

A illustrare l’iniziativa saranno Giuseppe Zegretti, presidente del Circolo dei Nobili, Maria Luisa Zegretti, presidente dell’associazione Omnia Labor APS, e Tiziana Bonsignore, curatrice della mostra di arte contemporanea “Archivi invisibili” di Marilina Marchica, uno dei primi eventi a animare le sale del Circolo rinnovato.

La conferenza stampa rappresenterà un’occasione per approfondire le finalità e le tappe del progetto, che punta a trasformare il Circolo in un luogo vivo e aperto alla città.

Giuseppe Zegretti, presidente del rinato Circolo dei Nobili, sottolinea il valore dell’iniziativa: «Il Circolo dei Nobili torna a vivere non per celebrare un passato elitario, ma per creare un presente aperto, accessibile e dinamico. Vogliamo che Agrigento abbia uno spazio dove arte, memoria e innovazione possano incontrarsi».

Maria Luisa Zegretti aggiunge: «Restituire alla città questo spazio significa offrire una casa alla cultura e una voce a chi desidera raccontare, creare e proporre idee. L’obiettivo è costruire un’esperienza permanente di produzione culturale».

La rinascita del Circolo dei Nobili non è quindi un’operazione nostalgica, ma un progetto concreto, pronto a restituire ad Agrigento uno spazio vitale, capace di promuovere cultura, bellezza e partecipazione.

