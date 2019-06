Antonello Venditti torna alla Valle dei Templi: concerto il 31 agosto

Continua il successo di “SOTTO IL SEGNO DEI PESCI”, la serie di eventi unici nei palazzetti per celebrare i 40 anni di uno degli album più significativi che ha fatto la storia della musica italiana.

L’annuncio di “SOTTO IL SEGNO DEI PESCI OUTDOOR”, che vedrà proseguire il viaggio durante l’estate, a grande richiesta si aggiunge un nuovo appuntamento estivo: sabato 31 agosto al Teatro valle Dei Templi di Agrigento ore 21.30, a cura di Puntoeacapo e Il Sestante (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita ed Enzo Bellavia), ospitato nell’ambito del Festival “Il Mito”.

Il concerto di Venditti riaprirà il sipario su una delle più suggestive location della Sicilia, punta di diamante del territorio: il Teatro Valle dei Templi, rinnovato anche per il sito prescelto, l’allestimento è quello solito ma previsto in una nuova area all’aperto adiacente lo Sport Village, nella piana Chimento di Agrigento, a ridosso del Villaggio Mosè. Una importante occasione di rilancio puntando anche sulla promozione di grandi eventi che in oltre 20 anni hanno arricchito i palinsesti artistici isolani, in un progetto di destagionalizzazione che ha avvantaggiato tutto l’indotto economico.

Antonello Venditti sarà accompagnato dalla sua band storica, dando vita a un concerto inter-generazionale, con i brani dell’album inseriti al centro di 45 anni di canzoni. L’album stesso è stato inoltre ripubblicato da Universal Music in doppio CD rimasterizzato dai nastri originali e inediti, Vinile e Box Super Deluxe.

Un vero e proprio viaggio con perle entrate nella memoria collettiva di un intero Paese, che raccontano un’epoca e che sono diventate senza tempo, che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo. Media partner del tour è RTL 102.5

i biglietti saranno disponibili in prevendita da lunedì 24 giugno ore 18 on line su ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti abituali // 0922.437474.