Ha accusato un malore in spiaggia ed è morto. Poco prima si era tuffato in acqua per aiutare i bagnini impegnati nel soccorso a due bagnanti in difficoltà a causa del mare molto mosso. La tragedia si è consumata oggi pomeriggio a San Leone. L’uomo, dalla ricostruzione, con difficoltà era tornato a riva ma poco più tardi sarebbe stato colto da un improvviso malessere e a nulla sono serviti gli immediati soccorsi del personale sanitario del 118.

Al bagnante sono state praticate tutte le manovre rianimatorie ed è stato usato anche un defibrillatore. Tutti i tentativi di riportarlo in vita si sono rivelati vani. E’ morto durante il trasporto in ambulanza ed è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio. Nella zona si è portata la Capitaneria di porto di Porto Empedocle per gli accertamenti del caso.

