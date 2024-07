Mario Ciulla, patron del ristorante Granofino ad Agrigento sarà il responsabile ufficiale dell’area food Molino Riggi dell’”Andrea Bocelli 30 th the Celebration” il prestigiosissimo evento, che si svolgerà il 15, 17 e 19 luglio in Toscana al Teatro del Silenzio, con cui l’artista italiano, tra i più famosi al mondo, festeggerà i suoi trent’anni di carriera insieme a tantissime stelle della musica nazionale e internazionale.

Mario Ciulla avrà il compito di guidare i tanti professionisti dei lievitati provenienti da tutta Italia che con le loro creazioni delizieranno il palato dei tanti ospiti presenti al prestigioso evento all’interno dell’area food curata dal molino siciliano Riggi.

Tra gli artisti e personaggi famosi che si esibiranno insieme a Bocelli e saranno ospiti durante i tre giorni dell’evento Laura Pausini, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Ed Sheeran, Placido Domingo, Russell Crowe, Johnny Depp Brian May, Jannik Sinner e tanti altri.

“Portare i sapori della Sicilia – dichiara Mario Ciulla – insieme alle pregiate farine di Molino Riggi, ad uno degli eventi musicali più importanti al mondo, in occasione dei trent’anni di carriere di un grandissimo artista come Andrea Bocelli, alla presenza di importantissime star del mondo della musica, del cinema e dello sport a livello mondiale mi rende davvero felice ed orgoglioso. In più avrò l’onore di guidare un team di professionisti provenienti da tutta Italia scelti da Riggi all’interno dell’area food del molino siciliano per allietare, con proposte culinarie di alto livello, gli importanti ospiti di questo grandissimo evento”.