Ha violato il divieto di dimora nell’intero territorio della Sicilia a cui era sottoposto. Indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, un trentenne disoccupato, residente a Favara non avrebbe potuto minimamente avvicinarsi all’Isola e alla persona offesa. I carabinieri della Tenenza di Favara lo hanno rintracciato nella sua residenza e arrestato. Data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Agrigento.

Il giovane dovrà adesso rispondere anche d’aver violato le prescrizioni del divieto di dimora.

Dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. La vicenda è legata ad una vicenda di maltrattamenti e stalking. L’ex compagna lo aveva denunciato poiché il 30enne si sarebbe reso protagonista di atteggiamenti aggressivi, ossessivi e persecutori dopo che la ragazza aveva deciso di troncare la relazione sentimentale.

Per questo motivo era stato sottoposto al divieto di dimora in Sicilia. La misura, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata violata facendo scattare l’arresto.

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