Anniversario visita Giovanni Paolo II, in diretta su Rai Uno la messa dalla cattedrale

Agrigento celebrerà il trentesimo anniversario della visita di Giovanni Paolo II del lontano maggio 1993.

Per l’occasione domenica prossima 7 maggio, alle 10:55 , la Santa Messa dalla Cattedrale San Gerlando sarà trasmessa in diretta su Raiuno. Regia di Simone Chiappetta, commento liturgico di Orazio Coclite. Per preparare la celebrazione, il 4 pomeriggio, il 5 e il 6 tutto il giorno il duomo resterà chiuso. “Inoltre, martedì 9 e domenica 14 pomeriggio la fruizione turistica resta sospesa”, fanno sapere dalla diocesi. Lunedì 8 maggio, in occasione dell’anniversario, al Teatro Pirandello, alle 18, conversazione: “A trent’anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II. Come è mutata la mafia? Quale sentiero ha percorso la Chiesa?”

La mattina del 9 maggio “Studenti in cammino per la legalità” da Piano S.Gregorio al Tempio della Concordia. Nel pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele, alle 16:30, “Pellegrinaggio penitenziale” fino alla Cattedrale e S. Messa, presieduta dal vescovo Alessandro, nel XXX della visita di San Giovanni Paolo Il e secondo anniversario della beatificazione del giudice Rosario Livatino.