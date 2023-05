Agrigento, Gioacchino Alfano entra in Giunta: la squadra di governo sempre più politica

Staffetta nella squadra di governo del Comune di Agrigento. Dopo che Valeria Proto ha formalmente rassegnato le dimissioni per “sopraggiunti impegni professionali” è pronto ad entrare Gioacchino Alfano, ex consigliere comunale e dirigente amministrativo dell’istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento. Si tratta di un politico vicino alle posizioni del deputato Giusi Savarino con un trascorso da coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima. Oggi la Savarino è deputato all’Ars dopo essere stata eletta nelle liste di Fratelli d’Italia. In un momento in cui Agrigento si prepara a diventare capitale della cultura 2025, Gioacchino Alfano è stato indicato dall’onorevole Savarino come “persona giusta per dare una nuova linfa all’amministrazione comunale.” A Valeria Proto, dopo l’ingresso dei due nuovi assessori, Cantone e Piparo, e dopo una rimodulazione delle deleghe, era rimasta solo la pubblica istruzione. Molto chiaro che fosse in uscita per via di avvicendamenti già stabiliti. Era entrata in giunta nel marzo del 2022 insieme all’assessore Lisci per alimentare le quote rosa. Si era occupata anche di politiche del centro storico. E tra rinunce, nuovi assessori e accordi di partito, ora è tempo di annunciare il sostituto. Il giuramento di Alfano dovrebbe arrivare nei prossimi giorni ma non è detto che nell’ottica di una staffetta in seno ai gruppi politici non possano esserci altre variazioni. Con l’ingresso di Alfano la giunta comunale comincia ad avere una connotazione “diversa”, meno tecnici e più politici che ci mettono la faccia. La componente di Fratelli d’Italia sale da uno a tre assessori: insieme al confermato Costantino Ciulla ci sono Gerlando Piparo e Gioacchino Alfano. Per Forza Italia Carmelo Cantone, mentre Aurelio Trupia, Marco Vullo e Giovanni Vaccaro sono nella quota delle liste che hanno contribuito all’elezione del sindaco. Rimangono due tecnici: Maria Patrizia Lisci, scelta dal sindaco per coordinare gli uffici che si occupano di bilancio, e Gerlando Principato che segue l’ufficio tecnico.

Dopo il giuramento dei neo assessori Carmelo Cantone e Gerlando Piparo , che hanno colmato i posti lasciati vacanti a seguito delle dimissioni di Roberta Lala e Francesco Picarella, con propria determina il Sindaco di Agrigento , Francesco Miccichè, ha rimodulato ed assegnato, le deleghe agli Assessori Comunali:

Carmelo Cantone (politico), Sviluppo economico, promozione del territorio, Tutela delle tradizioni, commercio, industria, agricoltura, artigianato e mercati. Piano per il commercio, Sportello unico per le imprese, Eventi cittadini di promozione economica settoriale e Rapporti con le imprese turistiche. Polizia Municipale e Sicurezza stradale, Piano del traffico.

Costantino Ciulla (politico), Cultura e Turismo, Grandi eventi e Spettacoli, Politiche Giovanili, Tempo Libero.

Maria Patrizia Lisci (tecnico), Programmazione economica, di Gestione, Bilancio, Finanze, Controllo di gestione.

Gerlando Piparo (politico) Politiche di governo del territorio, Pianificazione urbanistica gestione del territorio, PRG, PUDM, Smart-City, Abbattimento barriere architettoniche, Centro storico. Sport, attività ed impiantistica sportiva e relative concessioni, promozione sportiva grandi eventi sportivi.

Gerlando Principato (tecnico). Programmazione fondi strutturale 2021 – 2026, politiche energetiche, Protezione civile, Piano dei parcheggi, Edilizia pubblica privata Manutenzione urbana. Infrastrutture, gestione e sviluppo della mobilità e dei trasporti, edilizia scolastica. Rigenerazione Urbana, Agenda Urbana.

Aurelio Trupia (politico), Patrimonio e Tributi, Materie relative al personale, all’ordinamento all’organizzazione, Uffici, Nettezza Urbana e Politiche per l’ambiente e della qualità dell’aria, Avvocatura comunale, Affari legali. Tutela Animali.

Giovanni Vaccaro (politico), Igiene e sanità pubblica, Coordinamento delle relazioni con l’Azienda Sanitaria Provinciale e delle attività di indirizzo in capo al Comune verso tale azienda, Verde pubblico, Decoro Urbano Impianti cimiteriali.

Marco Vullo (politico), Politiche sociali, Associazionismo Volontariato e Terzo Settore Politiche attive per il lavoro, Politiche di innovazione e ricerca, Agrigento digitale, Quartieri, Rapporti con il Consiglio.