“Totò Cuffaro riabilitato e presto beatificato”: affissi manifesti satirici

Il collettivo Offline torna a tappezzare di manifesti alcune strade a Palermo su Totò Cuffaro. Era già successo durante la campagna elettorale con slogan “Forza Mafia” e faccioni di Totò Riina, il capo di cosa nostra e Vittorio Mangano. Oggi sono apparsi i manifesti con la scritta “Totò Cuffaro riabilitato e presto beatificato”, affissi in via Paternostro, a piazza Sant’Oliva e a piazza Castelnuovo. Non una scelta casuale. Questo pomeriggio alle 18 è prevista la proiezione del documentario sulle imprese sportive dell’ex governatore al cinema Al Politeama. “Ci siamo permessi di offrire le nostre competenze artistiche – si legge in una nota del collettivo Offline Palermo – proponendo una locandina ispirata all’opera 1984 di George Orwell. Inoltre, soffermandoci sull’avvenuta riabilitazione del maratoneta, c’è sembrato doveroso auspicarne la beatificazione, con un manifesto posto a latere della locandina summenzionata”.