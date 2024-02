Oggi ricorre l’anniversario della morte dell’ex questore di Fiume, Giovanni Palatucci, morto per gli stenti e le torture nel campo di Dachau il 10 febbraio 1945, pochi mesi prima della liberazione dell’Europa dal nazifascismo. Questa mattina il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, per onorarne la memoria, durante un breve cerimonia che si è svolta nel piazzale della caserma della Polizia di Stato “Domenico Anghelone”, ha deposto un mazzo di fiori davanti la targa celebrativa apposta in suo onore ai piedi di un albero d’ulivo. La commemorazione ha visto la partecipazione del prefetto Filippo Romano, delle Autorità Civili e Militari, di una rappresentanza della Polizia di Stato, delle organizzazioni sindacali di Polizia e Civili, dei rappresentanti della locale sezione Anps e del cappellano don Maurizio Di Franco.