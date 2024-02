Il cantautore Irama ha scelto la Sicilia come sfondo per il suo videoclip “Tu No”, ma le immagini sembrano trascurare l’essenza di Agrigento, pur essendo state girate in città. Un’occasione persa per mostrare la vera bellezza della terra di Pirandello.

Irama, celebre artista italiano, ha recentemente suscitato l’interesse del pubblico con il suo nuovo videoclip “Tu No”, girato principalmente in Sicilia. Tuttavia, nonostante la location principale sia stata Agrigento, le immagini offerte nel video sembrano trascurare l’essenza e la bellezza autentica di questa città, rischiando di deludere le aspettative di chi si aspettava di vedere di più della terra di Pirandello.

Durante i giorni 13 e 14 gennaio (giornate grigie e piovose), Irama ha trascorso del tempo ad Agrigento, accompagnato dai vigili urbani locali, per girare alcune scene del videoclip. Tuttavia, l’attenzione sembra essere stata maggiormente focalizzata su altri luoghi dell’Isola, come Catania e la provincia di Enna, lasciando Agrigento nell’ombra.

Le immagini del video, seppur suggestive e affascinanti, non riescono a trasmettere l’autentica essenza di Agrigento. Mentre il pubblico potrebbe aspettarsi di essere trasportato nelle meraviglie della Valle dei Templi o nelle stradine pittoresche del centro storico, ciò che emerge è una rappresentazione astratta e distante della città, che sembra quasi sconosciuta agli spettatori.

In effetti, l’impressione che si ha osservando il videoclip è quella di essere trasportati su un altro pianeta, lontano dalla Sicilia che conosciamo e amiamo. L’opportunità di mettere in mostra Agrigento, con la sua ricca storia e il suo patrimonio culturale unico, sembra essere stata persa in questo contesto.

L’artista non ha mancato di ringraziare le istituzioni e le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, tra cui il Comune di Agrigento e l’assessore Carmelo Cantone.

Nonostante i ringraziamenti espressi dall’artista alle istituzioni locali, tra cui il comune di Agrigento, il risultato finale non riesce a cogliere l’autenticità e l’identità della città.

In un contesto in cui la promozione e la valorizzazione delle città italiane attraverso la cultura e l’arte sono fondamentali, l’occasione offerta da Irama sembra essere stata sprecata. Mentre il video continua a riscuotere successo e ad attirare l’attenzione del pubblico, resta il rammarico per non aver visto Agrigento brillare nella sua piena bellezza e autenticità.