La Corte d’Appello di Palermo chiude il procedimento che ha coinvolto il consigliere comunale di Agrigento. L’avvocato Gerlando Alonge: «Dimostrata la sua assoluta estraneità ai fatti contestati»

Si chiude definitivamente con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Angelo Vaccarello, consigliere comunale di Agrigento, nell’ambito del procedimento legato alla vicenda Tua, alle denunce e alle questioni lavoristiche finite al centro dell’inchiesta.

La decisione è arrivata il 10 novembre davanti alla sezione penale della Corte d’Appello di Palermo, che ha definito il procedimento nei confronti di Vaccarello.

A darne notizia è il suo difensore, l’avvocato Gerlando Alonge, che sottolinea come, dopo anni di udienze e confronti processuali, sia stata riconosciuta l’estraneità del consigliere comunale rispetto ai fatti che gli erano stati contestati.

«Dopo anni di udienze e di confronti abbiamo finalmente potuto dimostrare l’assoluta estraneità rispetto ai fatti contestati del consigliere Angelo Vaccarello. Ne siamo felici e orgogliosi», afferma Alonge.

Il legale richiama quindi il valore del processo come luogo nel quale accertare i fatti e ribadisce la propria fiducia nella magistratura.

«Essere sottoposti a un processo è un’esperienza che segna e mette alla prova. Con calma, puntualità e consapevoli delle nostre ragioni abbiamo affrontato la vicenda. Oggi, orgogliosi del risultato che attesta l’assoluzione, rivendichiamo la nostra estraneità ai fatti e rinnoviamo totale fiducia nella magistratura».

Per Alonge, con la decisione della Corte d’Appello può dunque considerarsi chiusa una lunga pagina giudiziaria: «Adesso bisogna mettere la parola fine a questa triste vicenda e guardare avanti, continuando ad operare come sempre: con rispetto delle regole, determinazione e fierezza».

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