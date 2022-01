Covid, a Siculiana screening nelle scuole prima del rientro

Domenica 9 gennaio, a partire dalle ore 9:00, al Centro Sociale Comunale di Siculiana, giornata di screening Covid 19 della popolazione scolastica, del personale docente e non docente, dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Garibaldi”. L’iniziativa rientra tra le attività di prevenzione sanitaria contro la diffusione del virus promosse dall’amministrazione comunale. “Ringrazio per la disponibilità – dichiara il sindaco Peppe Zambito – il presidente Angelo Vita e i volontari della Croce Rossa Italiana, comitato di Agrigento, i medici di base, e la dirigente scolastica Graziella Fazzi per la fattiva collaborazione”. Saranno coinvolti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Siculiana, suddivisi per fasce orarie: alunni e personale scolastico secondaria di primo grado dalle ore 9:00 alle ore 10:30; alunni e personale scolastico primaria dalle ore 10:30 alle ore 12:00; alunni e personale scolastico infanzia dalle ore 12:00 alle ore 13:30.