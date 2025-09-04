Agrigento è l’unico Comune in provincia dotato del Pudm, il piano di utilizzo del demanio marittimo. Mancano gli altri 12 Comuni riconosciuti come “città costiere”. A dirlo è un censimento pubblicato dallo stesso Comune di Agrigento nei giorni scorsi e realizzato dalla Regione siciliana.

Ad oggi comuni come Porto Empedocle, Ribera, Siculiana e Montallegro non hanno ancora provveduto a ad approvare lo strumento in giunta, mentre dovranno realizzarlo nuovamente sostituendo quello presente ma non conforme, i Comuni di Lampedusa e Linosa e Cattolica Eraclea.

I Comuni di Licata, Palma di Montechiaro e Menfi, hanno presentato i Pudm, che però non sono stati ancora approvati dalla Regione, mentre Sciacca può contare su una procedura di prevalutazione già avviata.

