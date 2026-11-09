Nuovo assalto ai distributori automatici ad Agrigento, dove i ladri non hanno esitato ad agire come veri e propri “topi d’appartamento” per racimolare poche decine di euro in monete. Nella notte tra sabato e domenica, i malviventi hanno preso di mira i locali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Serit) di piazza Metello, arrampicandosi fino al primo piano della struttura e forzando una porta-finestra per guadagnarsi l’accesso.

Una volta all’interno, i soliti ignoti hanno scassinato i distributori di snack e bevande per svuotare le gettoniere. Il bottino e l’entità dei danni sono ancora in fase di quantificazione da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, accorsi sul posto per i rilievi. Gli uffici di piazza Metello erano già stati colpiti di recente con le medesime modalità; un aiuto importante alle indagini potrebbe ora arrivare dai filmati delle telecamere della zona.

Il fenomeno dei furti seriali alle macchinette resta una spina nel fianco per la città. Proprio nei giorni scorsi, i poliziotti delle Volanti avevano stretto le manette ai polsi di un agrigentino di 25 anni, considerato un vero e proprio specialista del settore. Il giovane era tornato in azione il giorno stesso in cui aveva rimediato una denuncia per un colpo identico. Per lui il Gip ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari.

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