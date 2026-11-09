È scattata la caccia all’uomo ad Agrigento dopo un furto lampo consumato tra le corsie del “San Giovanni di Dio”. Sfruttando un momento di distrazione, un ladro è riuscito a impossessarsi del portafogli di un utente della struttura. All’interno dell’accessorio, oltre alla carta bancomat, il malvivente ha trovato anche il codice Pin, imprudentemente custodito insieme alla tessera: un dettaglio che ha dato il via a una vera e propria corsa contro il tempo per spendere il denaro della vittima.

Il malintenzionato si è subito allontanato dal nosocomio agrigentino per raggiungere il centro cittadino, dove ha iniziato a effettuare pagamenti tra bar e altri esercizi commerciali. A interrompere lo “shopping selvaggio” sono stati gli sms di notifica arrivati sul cellulare del proprietario, che si è accorto delle transazioni anomale e ha immediatamente bloccato la carta, limitando i danni economici.

Sul caso stanno indagando i poliziotti delle Volanti, intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione al 112. Gli agenti della Questura hanno già ricostruito le tappe del fuggitivo e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia dell’ospedale sia delle attività commerciali colpite. I video potrebbero dare molto presto un nome e un volto all’autore del colpo.

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