Si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria di Francesco Russo, il commerciante 32enne di Joppolo Giancaxio arrestato dai carabinieri in seguito al verdetto della Corte di Cassazione. I giudici ermellini hanno rigettato il ricorso della difesa, rendendo irrevocabile la condanna a 8 anni di reclusione per tentato omicidio e porto illegale di arma clandestina.

L’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Agrigento, è stato eseguito dai militari della Stazione locale e della Compagnia della città dei templi, che hanno condotto il trentaduenne alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. La sentenza mette il sigillo finale sui verdetti già espressi in primo grado dal Gup di Agrigento e poi dalla Corte d’Appello di Palermo.

I fatti risalgono al 25 agosto 2024, quando Russo fece fuoco contro un compaesano di 24 anni al culmine di un violento litigio. L’imputato si era sempre difeso sostenendo di non voler uccidere il giovane, ma di aver reagito perché la vittima aveva denigrato suo cugino e gli aveva distrutto il cellulare. Motivazioni che non hanno convinto i giudici.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp