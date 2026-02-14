Gli agenti della polizia Locale di Agrigento, complessivamente dall’1 gennaio al 31 dicembre del 2025, hanno fatto 9.400 contravvenzioni per molteplici e varie violazioni al Codice della Strada, di questi 2.504 sono per il mancato rispetto della Ztl a Porta di Ponte.

Quelle per divieto di sosta rappresentano la gran parte delle multe staccate, con veicoli lasciati in aree e spazi vietati, con mezzi in zona disco orario, in doppia fila, nello spazio riservato agli invalidi, in spazi riservati ad altre categorie di utenti, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, e per non aver esposto la park card nelle aree parcheggio a “strisce blu”.

Il fenomeno riguarda, soprattutto, il viale della Vittoria, via Gioeni, via Empedocle, piazza Vittorio Emanuele, via Acrone e piazza Pirandello e dintorni.

E il lavoro dei vigili urbani ha portato, nel corso del 2025, al rintraccio e rimozione di autovetture sprovviste della copertura assicurativa. In totale una trentina i veicoli trasferiti in depositi giudiziari. Ai proprietari è stata elevata una sanzione di 841 euro ciascuno.

