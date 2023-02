Ancora ponti “malati” in provincia di Agrigento

La provincia di Agrigento è l’unica in Italia a non avere un’autostrada. Ma anche il restante sistema viario non è messo bene, per colpa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria. “Basta andare in giro per le nostre strade per scoprire terminali in acciaio ossidati che provocano lo scoppio del calcestruzzo di copertura – denuncia Mareamico -, con vere e proprie interruzioni dell’impalcato, come accade nella zona della bretella tra la statale 115 e la statale 118, tra Agrigento e Raffadali”.