”Dove non batte il sole”, prime presentazioni in Sicilia del romanzo di Carmelo Sardo

In giorni in cui si discute di ergastolo ostativo e aggravante 4-bis, il giornalista e caposervizio del Tg5, Carmelo Sardo ritorna in libreria con un nuovo lavoro, “Dove non batte il sole“, romanzo civile e di impegno sociale che affronta temi di scottante attualità del sistema penale italiano. Non è nuovo a questo tema, il giornalista agrigentino nel 2014 ha firmato “Malerba” (Mondadori) scritto a quattro mani con l’ex sicario della Stidda, l’ergastolano Giuseppe Grassonelli, tradotto in dieci paesi. Carmelo Sardo discuterà del suo libro con la giornalista Maristella Panepinto, confrontandosi con i magistrati Roberto Piscitello e Massimo Russo, giovedì prossimo (2 febbraio) alle 17,30 , a Palermo, al bookstore Flaccovio Mondadori di via Roma 270. Altre tappe Agrigento e Favara.