Aggredisce sanitari e carabinieri al pronto soccorso: denunciato 26enne

Avrebbe aggredito il personale sanitario, e alla vista dei carabinieri intervenuti per riportare la calma ha riservato loro lo stesso trattamento, strattonandoli ripetutamente. Un disoccupato raffadalese di 26 anni è stato denunciato, in stato di libertà, per resistenza a Pubblico ufficiale. Il giovane in stato di alterazione alcolica, nella notte fra domenica e lunedì in ambulanza è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Quindi avrebbe aggredito il personale sanitario. Qualcuno, visto il degenerare della situazione, ha provveduto ad allertare il 112. In contrada “Consolida” s’è precipitata una pattuglia del nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri. Appena ha visto arrivare i militari dell’Arma, il ventiseienne anziché calmarsi ha iniziato a dare in escandescenze e s’è scagliato contro gli uomini in divisa che sono stati strattonati. E’ stato bloccato, identificato e denunciato.