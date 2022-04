Pasqua, pienoni nei ristoranti. Prima tintarella rinviata

Ristoranti pieni e spiagge vuote. Ma si rivedono i turisti. Questa in sintesi la domenica di Pasqua ad Agrigento. La prima Pasqua senza restrizioni dopo due anni di pandemia. Anche se sono ancora numerosi gli agrigentini costretti a stare a casa alle prese con il Covid. Nel primo dei due giorni di festa a fare la parte del leone i ristoratori. Ristoranti, trattorie, agriturismi e locali hanno registrato quasi il tutto esaurito, ad Agrigento e provincia. Il vento e la pioggerellina invece hanno tenuto gli agrigentini lontano dal mare, e prima tintarella rinviata. Spiagge deserte da San Leone ai lidi empedoclini, da Villa Romana a Giallonardo. Tanti turisti invece hanno sfidato il vento pur di raggiungere e ammirare la Scala dei Turchi di Realmonte. Turisti che si sono rivisti nel centro cittadino, alla Valle dei Templi, e in altri siti archeologici. Buoni affari anche per B&B e case vacanze.