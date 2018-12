Anche Raffadali avrà “La Casa dell’Acqua.“ Domenica 23 dicembre l’apertura

Dopo Casteltermini, Joppolo Giancaxio, Comitini, Ciminna e Licata, il Centro Recuperi Michelangelo Minnella s.r.l., concessionario Ecoline in Sicilia, nella giornata di domenica 23 dicembre 2018, inaugurerà “La Casa dell’Acqua” a Raffadali in Via C4 (dietro la villa Saetta-Livatino) alle ore 18:30.

Il distributore accetta monete da 0,05 a 2 euro.

La “Casa dell’acqua” è un distributore di acqua aperto 24 ore su 24 e consente alla cittadinanza di prelevare acqua fresca naturale al costo di 5 centesimi e frizzante al costo di 6 centesimi.