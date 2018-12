E’ mistero sul rogo di un’autovettura, una Lancia Y, di proprietà di una casalinga trentaquattrenne.

Il mezzo è andato in fiamme nella serata di martedì in via Platone a Palma di Montechiaro. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Licata ed i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini.