Anche quest’anno raccolta dei frutti e delle olive del Giardino Botanico da destinare in beneficienza

Avrà luogo anche quest’anno al Giardino Botanico la raccolta delle olive e dei frutti prodotti all’interno della struttura di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che intende rinnovare l’iniziativa destinata alla consegna di queste produzioni interamente biologiche alle associazioni di volontariato presenti sul territorio agrigentino. Una iniziativa portata avanti da anni che è innanzitutto un messaggio di solidarietà per i bisognosi e per quanti si adoperano per mitigare le situazioni di disagio economico di alcuni nuclei familiari.

“E’ una consuetudine che non intendiamo assolutamente interrompere” dice il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento dr. Vincenzo Raffo “e che conferma la vicinanza dell’Ente alle famiglie bisognose e alle associazioni di volontariato, com’è avvenuto in tante altre occasioni e in particolare durante le fasi più drammatiche della pandemia. Rinnoviamo così il nostro impegno nel sociale, mettendo a disposizione le produzioni di uno degli angoli più suggestivi del capoluogo, al quale dedichiamo risorse e la massima cura grazie alla professionalità dei nostri operatori”.

Le associazioni di volontariato interessate all’iniziativa sono invitate a presentare in tempi brevi le istanze di adesione all’iniziativa inviando una mail al direttore del Giardino Botanico, Giovanni Alletto, g.alletto@provincia.agrigento.it. Successivamente alla presentazione delle istanze saranno organizzate dalla stessa direzione le giornate dedicata alla raccolta delle olive e dei frutti.