Giuseppe Conte a Porto Empedocle il prossimo 8 ottobre

L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sarà a Porto Empedocle, a chiudere la campagna elettorale in vista delle amministrative del prossimo ottobre. Rosalba Cimino, deputato regionale, è soddisfatta della decisione dell’ex premier: «Non abbiamo mai abbandonato la nostra terra. A differenza di chi si ricorda del Sud solo al momento delle elezioni, o da chi, dopo averlo infangato, adesso cerca di raccogliere voti in Sicilia, noi siamo stati sempre sul territorio. Siamo orgogliosi che il nostro leader venga a Porto Empedocle. Conte ha dato una svolta al paese in uno dei momenti più difficili della nostra nazione». L’ex presidente del Consiglio sarà a Porto Empedocle l’8 ottobre alle 11.