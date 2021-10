Nuovo indirizzo di studio all”Odierna” di Palma di Montechiaro

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Vincenzo Raffo ha autorizzato l’istituzione di un nuovo indirizzo di studio “Liceo Classico” per l’anno 2022/2023 all’Istituto d’Istruzione Superiore “ Giovan Battista Odierna” di Palma di Montechiaro. L’autorizzazione del Libero Consorzio è necessaria per la parte relativa ad eventuali oneri finanziari per gli edifici scolastici e per le aule da destinare ai nuovi indirizzi di studio. Dopo l’autorizzazione del Libero Consorzio toccherà all’Assessorato Regionale all’Istruzione di valutare la documentazione per la creazione di questo nuovo indirizzo di Studio La richiesta per realizzare il Liceo Classico per l’anno 2022/2023 era stata inviata dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G.B. Odierna” al Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’istruttoria è stata curata dal Settore Politiche attive del Lavoro e dell’Istruzione.

Per l’attivazione del nuovo corso dovranno essere utilizzate le aule già disponibili, oltre agli stessi laboratori degli altri indirizzi di studio già attivi. I locali individuati dalla Dirigenza Scolastica dell’I.I.S.S. “Odierna” di Palma di Montechiaro sono stati, infatti, valutati idonei per lo scopo. In ogni caso il numero degli alunni dovrà essere compatibile con le superfici utili delle aule sulla base degli standard per l’edilizia scolastica.

Il nuovo indirizzo scolastico, se autorizzato, contribuirà a potenziare l’offerta formativa da destinare agli studenti della provincia, creando nuove possibilità di studio nella zona di Palma di Montechiaro.