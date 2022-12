Anche per il 2023 il calendario dell’Associazione Portatori di San Calogero di Agrigento

Il Direttivo dell’Associazione “Portatori di San Calogero di Agrigento”, anche per il 2023 ha preparato un calendario come testimonianza di condivisione e comunione tra i tanti associati e i fedeli.“L’obiettivo è quello di non far venire mai meno la presenza del nostro amato San Calogero durante la nostra vita quotidiana, soprattutto in questi anni particolarmente difficili- dicono da direttivo-. Vogliamo cogliere l’occasione per augurare a tutti gli associati, al mondo ecclesiastico, alle autorità locali, alle forze dell’ordine, affettuosi auguri di un Santo Natale e un buon fine anno”.