Sono 79 oggi i positivi totali nella città di Agrigento. Di questi 6 sono ricoverati in ospedale (3 in degenza ordinaria, 2 in terapia intensiva e uno in ospedale fuori Asp). Un soggetto è ricoverato in Hotel Covid e 72 in trattamento domiciliare. Sette persone sono guarite e ci sono tre nuovi casi.