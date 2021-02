Parcheggio pluripiano, i chiarimenti di Aurelio Trupia

In riferimento alle notizie uscite oggi sul parcheggio pluripiano di via Pietro Nenni. Il vicesindaco, Aurelio Trupia, precisa che “ già il 23 novembre dell’anno scorso gli uffici del Comune di Agrigento avevano segnalato il mancato pagamento, da parte della società HYA srl, che gestisce il parcheggio del pagamento di 210 mila euro (42.000 porzione del 2018 – anni 2019 e 2020 , 168 mila euro) a titolo di canoni di concessione. Ne sono seguite delle interlocuzioni con gli uffici, l’amministrazione e i rappresentanti delle ditte e oggi è stata spedita una Pec alla HYA srl di messa in mora per il pagamento di quanto dovuto. Sono stati sospesi i pagamenti delle fatture emesse dalle società del 2018 e del 2019 di quasi 35 mila euro che verranno compensate e si mette formalmente in mora la ditta a pagare la somma di euro 188.928,14 entro 15 giorni dalla notifica. La pec si conclude con la comunicazione che la lettera vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell’immobile per morosità.”