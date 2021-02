Agrigento si apre all’Est polacco: al via il progetto di gemellaggio con la città di Lublino.

Il Sindaco Francesco Miccichè ha ricevuto nel suo ufficio , Danylo Tkanko, consigliere del Sindaco di Lublino (Polonia) per i rapporti internazionali ed interistituzionali. Motivo dell’incontro è stata la presentazione di un progetto di gemellaggio fra la città di Agrigento e la città di Lublino, iniziativa apprezzata dal Primo cittadino insieme ai due Assessori presenti, Francesco Picarella e Costantino Ciulla. Sono intervenuti anche Elisa Carlisi e Beniamino Biondi, entrambi riferimenti fiduciari dell’ Amministrazione Civica rispettivamente in Sicilia e ad Agrigento.

Lublino è una delle più antiche città della Polonia e porta con sé una ricca storia oltre ad una suggestiva architettura. Centro di spicco per l’educazione e la formazione universitaria, sono ben 8 gli atenei presenti in città. Favorita dalla

vicinanza geografica con paesi non comunitari, Lublino è protagonista di proficue

relazioni commerciali. Il progetto di gemellaggio tra le due città apre due porte speculari, quella di

Lublino, confine con l’Europa dell’Est, e Agrigento, confine dell’Europa del Sud

nonché porta del Mediterraneo. Quello che si è avviato è un dialogo costruttivo che offrirà favorevoli e vantaggiose opportunità per una ripartenza fiduciosa del settore turistico e culturale in città. Nelle prossime settimane avranno luogo altri incontri in videoconferenza con il Sindaco di Lublino per il prosieguo dell’iter di gemellaggio.

DdS – Diario di Sicilia, testata giornalistica online e sponsor dell’iniziativa, ha preso parte all’incontro odierno nella figura del suo vicedirettore, Claudia Azzara, responsabile della comunicazione internazionale (Polonia/Ucraina). Le manifestazioni che scaturiranno dal progetto di

collaborazione tra le due città saranno diffuse dalla redazione con l’auspicio di una viva testimonianza di sinergia tra le amministrazioni.